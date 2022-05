Diplômé de la Toulouse Business School avec l'un des meilleurs Masters in Management d'Europe, je me suis spécialisé dans l'industrie du cycles à travers plusieurs expériences en magasin et en entreprise.

Cadre tout terrain, j'ai rejoint le Groupe Cyclelab pour l'animation des enseignes Culture Vélo et Vélo-Station.



Mes compétences :

Sap fi

Excel 2010

IBM Cognos TM1

Powerpoint et Word 2010

Adobe photoshop

SAP BPC

Finance