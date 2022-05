Olivier LONGUE

Professionnel de l'Hygiène sécurité et environnement en industrie.

19 ans d'expérience.



Mon cursus dans la prévention des risques m'a conduit à développer des compétences dans les domaines suivants:



Auditeur des systèmes de managements QES

Management de la conformité REACH, RoHS, VHU.

Personne compétente en radioprotection

Transport de matières dangereuses par route et air



Intéressé par l'enseignement et la transmission d'expérience j'ai enseigné comme vacataire en sécurité à la licence "Gestion de la production industrielle" IUT de Belfort (90).



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

ICPE

Iso 14001

OHSAS 18001

PCR

Prévention

REACH

Sécurité