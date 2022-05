Olivier LORENZELLI

Au service des marques et des réseaux !



✓ La double expérience agences et annonceurs me donne l'opportunité de partager une expertise à la fois sur la stratégie et sur l'opérationnel.

En Français et en Anglais.

Avec la volonté de construire sur la durée, de rechercher l'innovation utile et de favoriser l'expression créative efficace



Les points clés sur mes compétences :

- Concevoir, animer et faire respecter la stratégie de Marque (nationale / internationale)

- Piloter l'ensemble des opérations media et hors-media

- Assurer la rentabilité financière des opérations et leur mesure

- Travailler en équipe et présenter en interne, France ou Europe

- Gérer les prestataires et les agences

- Vision globale on et offline, expérience Google 2 ans



Mes compétences :

Publicité automobile, marque et réseau

Publicité

Automotive

Conseil

Communication

Marketing

Management

Réseau