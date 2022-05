Olivier LORIDANT a commencé sa carrière de consultant au sein d’un grand cabinet national de conseil et de formation où il occupe respectivement les fonctions de consultant, responsable pédagogique puis Directeur de projet. Cette expérience d’une douzaine d’années lui apporte une maîtrise pédagogique lui permettant d’optimiser la mobilisation des compétences et une connaissance pointue des relations commerciales dans de nombreux secteurs d’activités.



En 2000, il participe à la création du Groupe Arcante en qualité de Directeur associé. Collaborant étroitement au développement de la technologie de négociation professionnelle, il en développe la pédagogie de transfert d’expertise.



Le Groupe Arcante est exclusivement spécialisé en négociation professionnelle, sur la base d’une technologie de négociation spécifique, inspirée des outils, techniques et méthodes de la négociation institutionnelle internationale.

Cette technologie exclusive rencontre immédiatement un succès important en entreprise où elle est saluée pour son efficacité, son pragmatisme et sa profondeur d’expertise.



Le Groupe Arcante connait une forte croissance, continue depuis sa création, et est devenu un leader dans le secteur du conseil et de la formation en négociation. Le Groupe comprend aujourd’hui quatre cabinets : EVA Consulting, Antegos Consulting, Mercates Consulting et Homme et Négociation, respectivement spécialisés dans la négociation des achats, la négociation commerciale, la négociation sociale et les techniques relationnelles en négociation.



Il emploie 22 collaborateurs dont 11 consultants Directeurs de projets, tous négociateurs professionnels, qui interviennent chaque année pour plus de deux cents entreprises. Le périmètre d'intervention est international : en 2013 le Groupe Arcante est intervenu dans plus de 20 pays (Chine, Brésil, USA, Allemagne, Russie, Pologne, Dubaï,...).