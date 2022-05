Olivier LOUIS

En tant que chargé de mission, j'ai développé deux grands types de compétences : technique et relationnelle.

- Compétences techniques : maîtrise de l'outil informatique, connaissance des protocoles de récolte et d'analyse de données, être un support technique aux partenaires et clients, organiser, budgétiser et planifier les phases d'un projet

- Compétences relationnelles : fédérer et coordonner une équipe, assurer le suivi client, aide à la décision, avenant et enthousiaste



Je suis actuellement en recherche d'un poste de chargé de mission sur les domaines de l'aménagement et du développement local.





Mes compétences :

Aménagement du territoire

Urbanisme

Analyse de données

Développement durable