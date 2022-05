Olivier LOUISE AMBROISINE

En poste en tant que conducteur de travaux charger d'études et de mise en service

Fort de mon expérience d'une vingtaine années

je suis spécialisé dans tout les équipements de sureté et de sécurité:

-détection incendie

-détection gaz

-extinction automatique

- Centrale baes

-système intrusion

-contrôles d'accès

-vidéo-protection ip/analogique

-centrale UGIS

-Réseau informatique



Mes compétences :

controle d'acces

Sécurité incendie

Video IP

Réseaux informatiques & sécurité

Vidéoprojection

Alarme intrusion et domotique