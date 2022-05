Olivier LOUKAKOU

Après mon bac, je me suis orienté vers la chimie puis vers l'étude des matériaux qui m'a beaucoup fasciné étant donné qu'elle concentre en elle-même plusieurs domaines. Aussi, les stages que j'ai pu effectuer dans les secteurs des industries automobile et métallurgique le prouvent bien. De nombreux projets dans la nano-électronique et l'élaboration des couches minces m'ont permis de mieux appréhender les nanomatériaux.



Mes compétences :

Couches minces

dynamique

Nanomatériaux

Rigueur

Traitement de surface