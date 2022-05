Olivier LUBRANO

Expert comptable et commissaire aux comptes à Aix en Provence, 39 ans, cabinets d'expertise-comptable de conseil et d'accompagnement à taille humaine (15 personnes) des PME/PMI.

Spécialiste de la création d'entreprise, transmission, des Jeunes Entreprises Innovantes, activités avec Recherche et Développement, Crédit Impôt recherche,



Tél. 0442126560

o.lubrano@cabinet-lubrano.com





Membre Centre des Jeunes Dirigeants - Dauphin CJD Pays d'Aix en Provence

Conseiller du recteur CET 2010-2015 pour les examens comptables

Trésorier et administrateur de l'ARAPL Pays d'Aix en provence et Vaucluse(association de gestion agree par l'Administration fiscale des professions liberales)

Membre du Réseau PACA Entreprendre

Tresorier du Vespa Club d aix en provence



Mes compétences :

AIX

Audit

Business

CIR

Commissaire aux comptes

Création

Crédit impôt recherche

CRO

EXPERT COMPTABLE

IFRS

Innovante

JEI

Jeune Entreprise Innovante

Recherche

SCI

Fiscalité

Expertise comptable

Comptabilité

Commissariat aux comptes