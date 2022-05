Bienvenue sur mon profil,



Avec pour objectifs depuis plus de 15ans, d’optimiser le pilotage, le développement et la stratégie des entreprises, J'ai acquis, une solide experience du management ou j’ai démontré avec succès mes compétences d’expert dans les activités d’analyse, prospection, pérennité des marchés et adaptées aux structure Business Unit auquel j’appartenais.



Je définis ma fonction comme créatrice et entrepreneuriale avec une recherche de solutions innovantes (circuits de distribution, gestion de produits et méthodes marketing, tout en animant le réseau…). En charge de la structure transversale que représente Helfrich en B 2 b et B 2 C sur la partie web ; j'accompagne une équipe de 40 personnes a être les meilleurs en participant activement au succès de l’entreprise.



Adaptation - Performance - Accompagnement du changement - Développement de la croissance, sont les maîtres mots qui dirigent ma carrière.



Bien à vous,

Olivier LUCAS



Mes compétences :

Management d'équipes

Stratégie marketing

Stratégie d'entreprise

Management commercial

Site internet

Développement durable

E-Commerce

GMS

B to B

B to C

Encadrement

Rigoureux

Commercial

Dynamique