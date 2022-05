Olivier LUCIANI

23 ans d’expérience comme mécanicien Avion et Moteur

Titulaire Licence 66 B1/C sur FALCON 10, FALCON 50EX, CESSNA CITATION SERIE 500

Titulaire CACES (charriots élévateurs autoportés et plateformes élévatrices)





Mes compétences :

Documentation technique

Travail en équipe

Gestion des points fixes Avion

Management

Organisation du travail

Maintenance préventive et corrective Avions

Maintenance Aeronautique

Motoriste

Autonomie professionnelle

Rigueur