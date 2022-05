Olivier LUPO

Mise en place et pérennisation des contrats obtenus sur des Cuisines Centrales et autres sites scolaire, entreprise, santé ou événementiel.

Je m’assure de la bonne rentabilité de mon périmètre tout en respectant les orientations budgétaires.

Développement du chiffre d’affaire par le biais d'actions définies avec la Direction Générale.

Traitements des Points d’amélioration concernant la restauration pour de nombreuses villes.

Accompagnement du client pour des solutions adaptées.

Homme de terrain à la base, je veille à entretenir un bon climat social et travaille en étroite collaboration avec mes collaborateurs au quotidien.