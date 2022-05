Olivier LUZY

J'assiste et conseille des clients grands comptes autour de problématiques liées à la gestion documentaire (GED) et la modélisation de processus (workflows).

Chef de projet technique/Expert Opentext Content Server (ex Livelink)

10 ans d'expérience.



Domaines de compétences :



Analyse fonctionnelle GED/Workflow :

Études du besoin client et rédaction de spécifications fonctionnelles, analyse des problématiques métier et des besoins utilisateurs en vue de l'implémentation de solutions adaptées. Apport de retour d'expériences. Rédaction de propositions commerciales.

Gestion de plannings et de ressources.

Respect des coûts et des délais.



Expertise technique :

Architecture, maintenance, exploitation, plans de reprise d'activité, support niveau 1 à 3, audits, modèles de données, études de performances, formation.



Développement :

Conception technique, spécifications techniques, revue de code, mise en production.



Principaux atouts :

Sens de l'écoute et du service, autonomie, exigences qualité, polyvalence, réactivité.



Technologies :

Maîtrise de SQL-Server, Oracle, méthode Merise, Windows Server, IIS, clustering, répartition de charges.

Connaissance des systèmes Unix, technologies réseau, hardware, Sharepoint, Alfresco.

Expert OpenText Content Server.

Programmation OScript, PHP, HTML, Javascript.