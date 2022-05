Olivier LYS

Un GIE est un groupement d'indépendants en IT (ERP SAP et autres, systèmes bancaires, managers de transition en SI, quality & lean manager,...).

Le GIE est membre affilié et administrateur de CINOV-IT (créé le 22 nov 2012 par la CICF Informatique et 3SCI), un des 2 seuls syndicats représentatifs des TPE/PME du numérique, rattaché à la CGPME.

Mandats syndicaux partagés :

- Convention collective CINOV-Syntec : membre de la commission, représentant les indépendants

- Programme gouvernemental de Transition Numérique du Minefi (Secrétaire d'État chargée du Numérique et DGE) : création du réseau des 1000 consultants publics et 20000 consultants privés du numérique, en territoires, dédiés aux TPE/PME,

- Médiations des Relations Inter-Entreprises et des Marchés Publics (Minefi) :

- > Charte des relations fournisseurs responsables grands donneurs d'ordre / TPE-PME : GIE Free ASAP co-signataire collectif avec 50 membres TPE/PME et CINOV-IT,

- > Saisine de branche de la médiation aboutissant à un accord collectif signé en juin 2014,

- Relations avec la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France (CDAF) et le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (CIGREF), le Réseau des Grandes Entreprises,

- Relations avec le club des Utilisateurs SAP Francophones (USF ).



