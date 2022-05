Olivier MAGHE

Fondée en 2009 par 4 associés, Karamba! compte aujourd’hui une équipe de plus de 40 consultants en France et Suisse sur ses deux domaines d’expertise :



SAP FINANCIALS

Karamba ! est une société de conseil spécialisée sur la solution SAP Finance (S/4 HANA, Simple Finance, Simple Logistics, Integrated Business Planning, BPC, HANA, BI4, Cloud 4 Planning...). Karamba implémente également les outils de reporting RSE et de mesure de l'empreinte carbone. Karamba a 10 projets BPC HANA a son actif.



Mes compétences :

Business Intelligence

SAP

Conseil

Informatique

Gestion de projet

SSII

Management

ERP

Business Planning et Consolidations