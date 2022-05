Olivier MAGNE

Mon parcours atypique me permet d’allier des compétences professionnelles acquises dans les différents domaines rencontrés lors de mon cursus : Compétition, design, logistique.

L’objectif de cette résultante se définit par la recherche du Challenge et de la Performance.

A ce jour, je suis garant des différents maillons de la chaîne « de la commande à la livraison » pour la société Essebagno.

Je gère la conception et l’organisation des stratégies de gestion des flux de produits, de produits finis ou semi-finis, depuis l'approvisionnement d’Asie et d’Europe jusqu'à l'expédition vers les clients avec un objectif constant d'optimisation du rapport coût-qualité-délais.