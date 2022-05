Olivier MAIRE

Actuellement joueur de Golf Professionnel, marié et père d'un enfant de 6 ans, je pense aujourd'hui à ma reconversion définitive. Une première expérience de joueur au début des années 2000 suivie par l'apprentissage puis l'exercice du métier de Directeur de golf au sein de l'un des fleurons azuréens m'ont vraiment permis d'aprécier et aimer ce métier. J'ai poursuivi en suivant une formation au métiers de Direction dans le domaine de l'hôtellerie, domaine étroitement lié à la Direction de Golf, afin d'en apprendre les spécificités, et à la suite de cette formation, j'ai occupé le poste de Responsable Technique d'un hôtel Mouginois, établissement Relais et Châteaux 5*, métier passionnant et instructif un peu trop manuel pour moi...A 32 ans, j'ai décidé avant de ne plus en être capable de tenter une dernière fois ma chance sur les circuits clubs à la main, mais tant d'années d'arrêt m'ont fait perdre tout espoir de lutter à armes égales avec toutes les jeunes pousses. Je me tourne donc de nouveau vers le monde professionnel des métiers de la Direction de Golf, d'hôtel ou de toute autre structure.



Mes compétences :

Ambition

Créativité

golf

Hotel

Hôtellerie

Management

Motivation

Relations humaines

Sport