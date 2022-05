Olivier MALHERBE

Actuellement en charge du secteur région parisienne et centre dans le domaine de l'industrie graphique, je développe et fidélise une clientèle composée de professionnels, d'entreprises ainsi que d'administrations pour le compte d'un fabricant de réputation internationale.



Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à analyser et à conseiller au mieux la clientèle variée qui compose notre secteur d'activité.



Sur ce marché à forte concurrence, il est important d'avoir cette faculté de réaction et d'adaptation afin de proposer des variantes innovantes et rationnelles à nos clients.



Les appels d'offres et les demandes de modifications ou d'adaptations de pièces ou de machines, font parties de notre quotidien.



Depuis 16 ans mes objectifs sont réalisés avec succès et de nouveaux clients sont en portefeuille chaque année.



L'analyse des besoins, la rigueur et le sens du contact sont mes qualités premières.



Mes compétences :

Connaissance clients

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Connaissance du marché

Sens du commerce

Négociateur