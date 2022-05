Olivier MALHOMME

Merci de votre intérêt pour mon profil.



Je suis management de portefeuilles projets, management de projets massivement transversaux et de transformation numérique/digitalisation des activités métier.

Pilotage, comitologie.

Organisation et processus métier, tout en Systèmes d'Information, Marketing et Gestion Financière, RH, Gestion des compétences et Formation.



Spécialiste aussi de l'Ingénierie Système, déployée dans un contexte de grande complexité (nucléaire).



J'ai une triple formation scientifique, direction de projet et Economie appliquée/RH.



Je me suis spécialisé dans les projets à fort contenu Métier, déployés dans le nucléaire, la banque assurances, l'audit, RH, formation, collectivités locales, sciences, santé, gestion de la diversité (handicap, ...) et la culture.



A côté de tout cela, je suis musicien et compositeur.

J'anime une école de musique et de son, et j'enseigne les musiques actuelles et l'improvisation, ainsi que les techniques du son... Je compose aussi pour différents médias (communication, image, livres audio, troupe de théâtre, troupe de danse, etc...)

Visitez donc http://in-mobile.eu



Je suis enfin président de l'association Saxifrage, qui organise des événements culturels (Résidence d'artistes). L'association est sélectionnée par l'Europe dans le cadre du programme Leader et par le pays Vallée du Loir (http://www.artistesenvalleeduloir.com ).



Mon chemin m'a offert de nombreuses opportunités et d'étonnantes expériences (j'ai même été thanatopracteur !)



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Gestion des ressources humaines

Formateur

Créativité et diversité

Projets informatiques

Conseil

Assurance

Santé

MOA

Organisation

GPEC

Architecture

Coaching

Management Projets transverses

Nucléaire