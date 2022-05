Olivier MANAC'H

*Intégration d’un ERP avec différents partenaires.



*Analyse et rédaction des spécifications générales et détaillées, paramétrage du projet.



*Spécifications des Reprises et des Interfaces.



*Gestion des recettes, du démarrage et élaboration des supports utilisateurs.



*Maintenance, migration.



*Paramétrage et développement.



Domaines : VPC, RETAIL, NEGOCE



Technique:

SGBD / Transac SQL,Oracle,

Environnements / Windows , UNIX



Référence :

CONFORAMA – NUITEA , TELESHOPPING, DOMOSERVICE, ED, OUTIROR, BACCARAT,CULTURA ..



Mes compétences :

CCMX

CEGID

Chef de projet

Finance

GENERIX

SQL

Gestion de projet

Oracle

ERP