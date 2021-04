Olivier MANGIN

Ancien étudiant en ingénierie marine à l'Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var, et titulaire d'un Master de recherche Physique et Sciences de l'ingénieur spé Physique et Sciences de l'environnement.

Après une expérience dans un poste d'ingénieur d'étude hydrodynamique dans le domaine de l'offshore et des énergies renouvelables marines, je suis actuellement Project Manager dans le domaine du transport et du dosage de combustibles alternatifs.



Mes compétences :

Ingénierie marine

Mécanique des fluides

Modélisation physique

Génie côtier

Génie offshore

Matlab

ANSYS Workbench

Abaqus

Microsoft office

Mac OS X 10.5 /10.6

Linux

Énergies Renouvelables

Sous marin

Rhino3d

Modélisation numérique

Offshore

Ingénieur

Océanographie

Physique

AutoCAD

ASAS Wave

Ansys AQWA

Autohydro

Ancrage

Ariane BV mooring

HydroD - DNV GL

GeniE - DNV GL

Amarrage

Travaux portuaires

Logistique

Paramarine

Orcaflex

Python