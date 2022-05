Olivier MANIETTE

- Directeur à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires après en avoir été directeur adjoint (années 2013 2014) : cette caisse assure le régime obligatoire maladie, retraite et recouvrement des 50 000 clercs et employés de notaires ainsi que des 70 000 retraités et 120 000 ayants droits.

L'organisme comprend 240 agents et son siège est dans le VIIIème arrondissement.

Son chiffre d'affaire est de 1,2 milliards d'euros.



- Années 2005 à 2013 : Sous directeur de la gestion et du financement de l'action sociale de la branche famille, à la Caisse nationale des allocations familiales. Coordonne la gestion des 5 milliards d'euros de l'action sociale des 102 Caf de France : financement de 15 000 crèches et centres de loisirs.



- Années 1999 à 2005 : travaille successivement comme chef de centres de paiement dans l'Assurance Maladie puis comme sous directeur en Caisse d'allocations familiales (budgets, contrôle de gestion, informatique, organisation, relations avec le Conseil d'administration, observatoire social...).



- Années 1998/1999 : Scolarité à l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale



- Années 1992 à 1997 : Cadre dans la gestion des ressources humaines en caisse primaire d'assurance maladie et en caisse nationale.