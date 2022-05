Olivier MANSORD

Bonjour,

je suis un homme de valeurs et de challenges qui n'aime pas la routine. Mon ambition est d'avancer en m'enrichissant des rencontres faites au quotidien et en apprenant des formations ou des personnes qui m'entourent.

L'aspect humain est très important pour moi même si on doit toujours garder a l'esprit les objectifs fixés.

Ma devise: "donne du sens aux objectifs et tes collaborateurs te suivront"



Mes compétences :

Management commercial

Développement commercial

Négociation commerciale

Empathie

Persévérance