Olivier MANSUY

--------------------------------------------------

MES COMPÉTENCES

--------------------------------------------------



BI / DECISIONNEL

--------------------------------------------------

- Conduite de projet

- Conception/modélisation : Merise, UML

- ETL : Talend, Datastage 8.5, SSIS (en formation : Informatica)

- SGBD : MySql, Oracle (9i à 11g), SQL Server (2000 à 2012),

- Reporting : QlikView, Nprinting, MyReport, Crystal report (en formation : BO XI, Cognos C8)

- Développement : PHP, SQL, Visual basic, Javascript, Delphi



ERP / CONSULTING

--------------------------------------------------

Maintenance corrective et évolutive : SAGE 100 I7 (comptabilité, facturation, imports)

Maintenance corrective et évolutive : SAGE ADONIX X3 (comptabilité, facturation, achats, règlements)

Consultant-formateur : SAGE 1000 outils et Suite financière (V4.50 V5.52), SAGE CRM (V5.8V6.15)



FINANCE / COMPTABILITÉ / FACTURATION

--------------------------------------------------

- Bonne compréhension fonctionnelle des besoins et enjeux liés à la finance et à la facturation (stats, contrôles, KPIs,…)

- Gestion comptable et budgétaire d’association privée, ainsi que gestion de projet de déploiement d’un outil de saisie comptable (à Madagascar)



