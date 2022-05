Olivier MARCAUD

Un parcours hors du commun : de Finance Manager dans le domaine médical à New York jusqu'à être chanteur soliste invité dans une quinzaine de pays.



Aujourd'hui et depuis 15 ans, la transmission est fondamentale. Je travaille avec des artistes (techniques vocales, questions artistiques, présence scénique) et avec des personnes qui, dans leur métier, doivent s'exprimer en public, en équipes, ou devant les médias (Chefs d'entreprise, communicants, managers, avocats, ...) :



* Découvrir et utiliser en plein son potentiel vocal

* Libérer sa présence scénique

* Aligner ses intentions avec sa voix/la langue utilisée/le corps

* Se connecter à une audience, l'inspirer

* Transmettre énergie, émotions, idées et contenus

* Utiliser le corps communicant

* Prendre appui sur la respiration et s'ancrer

* Travailler avec ses émotions pour booster l'impact de ses présentations

* Improviser en public