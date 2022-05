Olivier MARCHAL

Fort d’une expérience commerciale depuis plus de 20 ans dans différents secteurs d’activités, je propose d’apporter au sein de votre entreprise, toutes mes connaissances tant sur le plan technique que commercial.

Très bon sens du relationnel, à l’écoute, réactif, intuitif, développant une relation de confiance pérenne avec les clients.

Mon expertise technique me permet de monter des dossiers (avec les équipes techniques ou sans) et de les défendre auprès des clients lors d’une soutenance.

Dynamique, autonome, rigoureux, tenace, ayant le goût de l’échange et du transfert du savoir.





Mes compétences :

INTEGRATION DE SOLUTIONS

SR

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM SP2

Réseaux informatiques & sécurité

Télécommunications

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f