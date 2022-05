Olivier MARCHANDISE-PRO

Bonjour

je suis spécialisée dans la vente et l'installation de :

Dibond, plaque aluminium composite, portails alu et portillons en aluminium sur mesure et standard.



Nous vous proposons également des bungalows de chantier en construction modulaire, base-vie.



Nos bungalows de chantier algeco d'occasion ou neuf, hangar kit, charpente métalique, peuvent être livrés partout en France.



Tout le materiels de restauration cuisine professionnelle CHR, hotte inox, tourelle d'extraction restaurant, sandwicherie, saladette, meuble à pizza, four



Tout le materiels de ventilation Tourelle extraction désenfumage reseaux distribution d'air aéraulique

Depuis 15 ans aux services des professionnels et particuliers dans la construction et la rénovation

SERVICES 2000 s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux professionnels qui ont un projet de construction ou de rénovation de leur habitat.



Nous avons pour objectif de vous aider et de cous accompagner a chaque étape de votre projet, de la préparation de vos travaux à l’après-travaux, grâce à des conseils et des informations sur tous les services et produits concernant la construction et la rénovation.



Choisir http://travaux-construction-renovation.fr &Array c’est choisir une équipe de professionnels formés pour tous types de rénovation. Nos équipes sont très spécialisées dans les domaines de la plomberie, l’électricité, la menuiserie, la peinture, le carrelage, le ravalement, les revêtements sols et murs, maçonnerie, platerie etc…