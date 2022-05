Olivier MARCHI

Directeur Associé

OPERATIVE - Des solutions simples pour davantage de performances



OPERATIVE accompagne les organisations qui cherchent à gagner en performance (réactivité, ponctualité, efficacité).



Nos principales missions consistent à :



* Analyser le fonctionnement de l’organisation (Qui fait Quoi et Comment),

* Former et accompagner l’ensemble des équipes, de sorte à imaginer et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire.



Depuis 10 ans, nous avons accompagné plus de 150 dirigeants dans la plupart des secteurs d'activité, et formé plus de 4000 personnes à la démarche et aux outils de la performance.



La démarche, simple et pragmatique, permet de répondre aux enjeux d'aujourd'hui en se préparant à ceux de demain. Et ce, tout en impliquant l'ensemble des équipes.



Une Ligne de conduite :



* Ecoute,

* Réactivité,

* Présence terrain,

* Accompagnement sur mesure dans le respect des valeurs et de la culture,

* Engagement sur résultats.



"Etre opératif ou opérative, c'est être capable de générer un effet, un résultat".



Mes compétences :

Lean manufacturing

Organisation

Kaizen

Gestion de projet

Prévention des risques (dont TMS)

Green belt 6 sigmas

Black belt lean sigma

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad

Adobe Acrobat