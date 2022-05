Olivier MARCOU

Les différentes missions menées pour l'essentiel auprès de grands établissements financiers m'ont amené à développer une double compétence sur le plan technique.



Un savoir faire sur la conception et l'interrogation des bases de données en général et de Oracle en particulier ainsi qu'un savoir faire sur le développement d'application Web et Client/Server basées sur la technologie .Net.



A cette double compétence, s'ajoutent des connaissances du milieu bancaire notamment sur la gestion de la relation clientèle et la gestion des encours clients.



Mes compétences :

.Net

Oracle

SQL

Gestion de projet

Asp.net