Olivier MAREC

Dirigeant sénior.

Carrière diversifiée, après formation de base généraliste (Sciences Po Paris, DES Droit des Affaires, Sociologie) puis postes dans l'aménagement urbain . Puis Chef de Cabinet du Ministre du Budget puis de l'Industrie(1982-1985). Président de l'Agence de l'Informatique.

Aujourd'hui Président d'EUROFIM, cabinet conseil en aménagement, immobilier et nouvelles technologies au service des séniors. Création en 2013 d'un département RECRUTEMENT, dans deux domaines: métiers de l'immobilier et métiers de l'Economie Sociale et Solidaire.