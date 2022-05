Olivier MARECHAL

Après avoir terminé mes études d'Ingénieur Textile à l'ENSAIT (Roubaix) en 1991, j'ai suivi un DESS CAAE à l'IAE de Dijon (1994) pour connaître les différents départements du monde de l'entreprise. Je suis entré chez PROCOVES (MAGEP plus exactement : MAnufacture des Gants et des Equipement de Protection, filiale de PROCOVES à 100%) en 1997 comme assistant de production : je m'occupais de la gestion du planning, de la mesure des performances des gants et des fils, ainsi que de la mise en place d'un système de GPAO sur ACCESS.

En 1998, j'ai évolué au poste de responsable de l'atelier "enduction polyuréthane sur gants tricotés" où, après avoir mis en oeuvre la ligne d'enduction (aussi bien machines que préparations des formulations), j'ai managé des équipes de 3 personnes sur deux ou trois postes selon l'activité et j'ai pris la responsabilité de la recherche sur les gants enduits.

Fin 2002 (et jusqu'à aujourd'hui), j'ai évolué vers la fonction de responsable R&D de tous les produits fabriqués par PROCOVES : gants en coupés cousus & gants tricotés sans couture. Je suis responsable de la veille technique, de la veille normative, de la veille concurrentielle, des analyses techniques de réclamations clients. Je détermine la faisabilité technique en collaboration avec les services Marketing et Commercial :

- comparant mon calcul des rétro-planning affectés à chaque dossier de nouveau produit et le délai demandé, je peux étudier ainsi mes meilleurs délais de réalisation et ainsi faciliter la proactivité de l'entreprise,

- je réalise l'étude du prix de revient qui permettra de savoir si le produit correspond au désidérata du client,

- je lance en laboratoire (interne ou externe) les premières mesures de performances du produit (mécaniques et / ou thermiques).

En cas de validation du prototype, je fais réaliser les éprouvettes et gants nécessaires pour l'homologation et la certification du produit.



Autres renseignements :

Paralysé de la main droite, séquelle d'une hémiplégie survenue en 1992, j'assume complètement mon handicap personnellement et professionnellement.



Mes compétences :

Mécanique

Textile

Textiles techniques

Textile technique

Gestion de projet