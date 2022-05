Olivier MARION

Mon expérience m’amène ce jour à rechercher un poste à responsabilité élargie dans les domaines techniques de type maintenance et/ou projets dans une industrie à forte capacité, également sur la maintenance des équipements annexes (engins, machines tournantes, fours, compresseurs etc..)

je suis également spécialisé dans le développement de projets pour les équipements de production, plus particulièrement dans des unités industrielles à flux tendu.



Ayant quitté le Gabon, après avoir exercé pendant 7 ans au poste de chef de service mécanique/électrique et usinage, cette période m’a permis de réaliser plusieurs projets importants.

.

Polyvalent ayant un esprit d’analyse, à l’écoute des techniciens, je suis en mesure d’apporter une collaboration significative sur le terrain



Les outils informatiques pour l’aide à la gestion financière ou technique me sont familiers.

La sécurité et la qualité dans le travail sont pour moi des objectifs de réussite indispensables.



Mes compétences :

Pneumatique

Mécanique des milieux continus

Hydraulique