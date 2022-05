Olivier MARQUANT

Ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de DOUAI option génie énergétique.

Titulaire d'un D.E.A. (MASTER M2) dans les procédés de transformation de la matière et de l'énergie.



Bénévole auprès de la FFM (fédération Française de Motocyclisme) en tant que Directeur de course enduro 1er degré ou Commissaire de piste 2e degré.

Directeur de course de la manifestation 2x6 moto rétro de Rethel (édition 2016 : 20 motos/40 pilotes).

Licence FFM 2017 en cours de validité



Mes compétences :

Apple

Energétique

Energie

Génie energetique

Process

Process production

Production