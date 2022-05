Olivier MARQUET

- 14 ans d’expériences dans le domaine de La Boulangerie, Pâtisserie et Chocolaterie

- 18 ans d’expériences Transport Voyageurs et Marchandises - National et International

- Consultation - Achat - Gestion des approvisionnements

- Planning - Coordination - Management d’équipes jusqu’à 5 personnes

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité

- Gestion de la relation client - Fidélisation

- Compétences Informatiques : Recherche de fournisseurs - Excel - Word

- Qualités : Passionné - Curieux - Créatif - Rigoureux - Autonome - Sens du contact - Diplomate





Mes compétences :

chocolaterie

Leadership

patisserie

Management

Boulangerie