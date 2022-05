My Recrutement®, c'est la nouvelle réalité du recrutement !



My Recrutement® se démarque de ses concurrents car sa valeur ajoutée réside dans son approche qualitative et non quantitative du marché de l'emploi et son positionnement.



Les pratiques de recrutement sont innovantes : les phases opérationnelles du recrutement sont simples (plan de sourcing, fiches de poste, entretiens) les interlocuteurs sont spécialisés, les actions sont ciblées et réfléchies.



Sa vocation est d'être un acteur majeur au service de la gestion durable des ressources humaines.



Forte de ses actions positives, My Recrutement® intervient dans le cadre d'une approche directe et valorisante du recrutement .



Efficacité & Professionnalisme :

Les chargés de recrutement sont dédiés à un secteur d'activité, pour une maîtrise des pratiques et des attentes concernées. Les missions se bouclent à 81% en moins de 3 semaines.



Respect & transparence :

Les clients suivent en temps réel les actions menées, puisqu'ils sont intégrés complètement au processus de recrutement, mais n'y consacrent que le temps nécessaire.



Les candidats sont accompagnés par des professionnels dans la gestion du changement.



Pour obtenir des informations complémentaires, je serai ravi de m'entretenir avec vous,



Au plaisir,



Olivier marrache consultant