Olivier MARTEDDU

Formé aux techniques commerciales dans le milieu du génie climatique j’ai, par la suite, créé ma société et exploité plusieurs établissements dans le milieu de la restauration.

Une opportunité m’a permis de rejoindre le milieu médical et j’ai pour cela suivi une formation à l’IFDM (institut de formation des délégués médicaux) de Paris.

Pratiquant le Golf, je me suis impliqué dans la gestion de l’association sportive de mon club où j’ai découvert les métiers du Golf.

Après une formation spécifique, complétée par une période de 6 mois au Golf d'Opio Valbonne, j’ai rejoins Terre Blanche Hôtel Spa Golf & Resort*****, en tant que Responsable du service Golf et du centre d'entrainement, "l'Albatros Golf Performance Center".

Aujourd'hui Directeur du UGolf de Nantes Carquefou, j'ai relevé un nouveau défi en rejoignant une chaîne très dynamique.



Mes compétences :

Manager

Golf