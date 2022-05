Olivier MARTIN

20 ans d'expèrience terrain dont 13 au sein d'Adour Bureau - Groupe AB sur services & associés, administration, maintenance, préventif et optimisation sur parc, infra réseau intra et extra.

Relation client, logistique, coordination organisationnelle, management d'équipe.

Gestion et rentabilité BU.

Certifications Microsoft, IBM, Lexmark, Brother, Symantec, Netasq, D-Link.



Mes compétences :

Manager

Administrateur réseau

Maintenance informatique