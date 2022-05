Olivier MARTIN

Adhérent, depuis 2003, à un collectif d'entrepreneurs dédié à la création et au développement d'affaires.



Profiter des mutations économiques et promouvoir l'entreprise du 21ème siècle...

Positionnée sur le marché porteur de la forme et du bien-être, cette structure d'indépendants s'appuie sur le B2U qui favorise la dynamique de l'entreprise individuelle et la puissance d'un groupe aux ambitions internationales.



L'être humain au cœur du dispositif...

Un savoir-faire maîtrisé, des techniques de mise en marché innovantes valorisées par une stratégie digital associée à des méthodes performantes au service de chaque Manager d'Opportunités.



Pour entreprendre différemment.

Un partenariat fournisseur/entrepreneurs qui optimise une véritable synergie orientée vers la relation client.



«Il y a toujours ceux qui se demandent pourquoi et ceux qui se disent pourquoi pas.» Nicolas G. Hayek – Fondateur de Swatch



CONTACT: m.comservices@wanadoo.fr



