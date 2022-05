Olivier MARTIN

Très créatif et déterminé, j'aime entreprendre et m'investir dans des projets valorisants et ambitieux.



J'apprécie partager les valeurs du travail, de l'esprit d'équipe et du challenge.



Évoluer au sein d'une équipe motivée et pro-active constitue ma principale source de satisfaction. Je m'efforce jour après jour de construire un projet professionnel audacieux, me permettant de développer mes compétences.



J'ai intégré le Master Européen Transport et Logistique à Sup de Log LYON.

Je me spécialise, lors de ces trois années, en Logistique et plus particulièrement à l'international.



Ces années m'auront permis d'acquérir des aptitudes solides grâce aux expériences détaillées ci-dessous.



J'espère à présent pouvoir profiter de Linkedin pour étendre mon réseau dans les domaines du transport et de la logistique et pouvoir mettre à jour ces connaissances en découvrant vos différents parcours et projets.