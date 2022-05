Olivier MARTIN

Responsable site, mon rôle est de gérer la relation avec toutes les sources de dons potentiels de produits alimentaires nécessaires pour assurer les besoins des adhérents, associations et CCAS .



Gérer la totalité des approvisionnements.



Proposer, mettre en œuvre et animer la stratégie de mécénat de l'association Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse (EMVV) pour trouver des financements.



Recruter les Entreprises (ou organismes) solidaires, représenter l'association EMVV auprès d’elles, concevoir les documents de présentation de la Fondation, du Fonds de dotation.



Organiser et animer les réunions et rencontres des partenaires, témoigner et valoriser leurs contributions en toute occasion.



Etre le lien entre les associations partenaires et l'association EMVV.

Connaitre les besoins et les attentes des associations en matière d’aide alimentaire.



Apporter aide et soutien pour : les problèmes matériels, le respect des règles d’hygiène, l’amélioration qualitative de l’aide alimentaire, les projets d’insertion liés à l’alimentation.



S’assurer de la bonne gestion informatique des approvisionnements