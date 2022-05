Olivier MARTIN

Développeur de formation, j'ai ensuite opté pour une orientation plus technique vers des postes de techniciens de maintenance hardware\software ou réseau.



Au delà de mes compétences techniques (assemblage, OS, réseau ou encore dans le développement), je sais être à l'écoute des utilisateurs et j'ai l'esprit critique.



Je suis actuellement en poste au GCSMS - ISI (MONTPELLIER) ou j'occupe le poste de technicien informatique terrain et administrateur réseau. Au sein de notre équipe nous gérons le parc informatique de plusieurs associations.