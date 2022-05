Olivier MARTINEZ

Dynamique, rigoureux, assidu sont mes maître mot. Je cherche un emploi dans tout secteur car mon manque d'expérience professionnelle me fait défaut.

J'ai besoin de trouvé l'emploi qui me correspond et qui pourra me lancer dans la vie active.

L'expérience professionnelle est dure à acquérir si on ne me laisse aucune chance de faire mes preuves.



Mes compétences :

Comptabilité

Secrétariat

Pack office

Relationnel

Sauveteur secouriste du travail