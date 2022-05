Olivier MARTRE

Maitrise de tous les flux logistiques (réception, préparation, expédition, GDS) ainsi que du WMS INFOLOG (racks et/ou aires de masse).

Je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie avec pédagogie, tact et/ou fermeté suivant les conditions.

Management opérationnel.

Relation/discussion avec les instances représentatives du personnel...



Le fait d'avoir été propriétaire d'un établissement de nuit pendant 8 ans a également confirmé mes capacités à gérer "l'humain" et d'anticiper les conflits.



Une devise issue du domaine sportif (pratique assidue et à haut-niveau) que s'applique quotidiennement à ma façon de gérer et manager mes équipes : ALTIUS, CITIUS, FORTIUS.



Mes compétences :

Management opérationnel

Sport de haut niveau

Développement informatique

Lean management

WinDev

Warehouse Management System

SAP

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Office

Microsoft Access

GDS

Clipper

C Programming Language