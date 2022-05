Olivier MARZELLEAU

Souhaitant préparer une licence professionnelle en gestion de production industrielle option logistique industrielle et qualité (Logiqual) à l'IUT de Nantes, je désire intégrer une entreprise en tant qu’alternant.



En effet, actuellement en formation en DUT qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) j’envisage une poursuite d’étude.



Après 10 ans de maintenance en mécanique aéronautique, j’ai souhaité donner une nouvelle dynamique à ma carrière. J’ai donc envisagé une reconversion dans le milieu industriel.



Ma formation au DUT QLIO s’effectue en alternance dans une entreprise de transformation de matériaux souples et maroquinerie de luxe où ma mission consiste en l’amélioration continue du système logistique. Bien qu’intéressé par la logistique interne je souhaiterais acquérir des compétences dans les domaines de la gestion de production ainsi que la qualité.



Au cours de ma carrière, j'ai acquis de bonnes connaissances sur les matériaux en effectuant du contrôle qualité. J'ai également appris le fonctionnement, la régulation et la mise au point d'ensembles et de sous-ensembles mécaniques. L'utilisation de logiciels informatiques spécialisés, d'outillage spécifique et la lecture de plan font partie de mon quotidien.



Motivé par les domaines de la logistique et de la qualité, je suis de nature curieux, rigoureux et dynamique. J'aime le travail en équipe et j'ai le sens des responsabilités.



La licence professionnelle Logiqual est une formation qui s'inscrit dans la continuité de mon DUT QLIO et de mon BAC STI. Ce diplôme me permettra d'assurer mon insertion professionnelle dans la gestion de production industrielle.



Ainsi par un travail intense et régulier, je saurai atteindre les objectifs qui me seront fixés et valider mon diplôme.