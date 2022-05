Olivier MASSON

Je suis le gérant de l'Agence de garde d'enfants à domicile Kangourou Kids sur Annecy et son agglomération ainsi que toute la Haute-Savoie.



Quel que soit l'âge de votre enfant, KANGOUROU KIDS adapte sa proposition à vos contraintes qui sont toujours spécifiques : garde à temps partiel, journées entières, complément de la crèche, garde périscolaire du matin, du midi ou du soir, horaires décalés, accompagnement aux activités extrascolaires, etc...Kangourou Kids s'engage à mettre à disposition le(la) professionnel(le) qui saura s'adapter à votre emploi du temps et qui prendra soin de vos enfants. La garde d’enfant à domicile est une formule de garde très favorable à l’enfant qui demeure dans son univers, ne souffre pas de contraintes de déplacement et noue une relation privilégiée avec sa nounou.



Réduction d'impôts de 50% et aide de la CAF possible.



Contactez-nous au 04.58.10.04.68 ou contact.annecy.74@kangouroukids.fr

Site web : annecy.kangouroukids.fr