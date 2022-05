Olivier MATHE

Ingénieur de production, je débute ma carrière chez un éditeur logiciel pour mettre en place chez les clients des solutions de Supply Chain Management.

A partir de 1998, je me lance dans le développement logiciel. J'effectue pour plusieurs ESN des prestations dans des secteurs variés (TV NUM, TELECOM, DEFENSE, BANQUE, ASSURANCE). Les langages que j'utilise sont multiples mais je me spécialise progressivement en Java à partir de 2003. Depuis cette date, Java est mon langage de développement. Je me spécialise sur la partie back-end (SGBD, DAO, Services, Web Services).

Je complète actuellement mes compétences Java côté front-end en développant des applications en JavaFX 8 (successeur de Swing).





Mes compétences :

Hibernate

Maven

Java

JavaFX

Spring

UML

Telecom

MySQL

Modélisation

Supply chain

NetBeans

Ubuntu

Gradle

Eclipse

Git

Simulation de flux

XML

Linux

REST

Jenkins

Swing

Elasticsearch

PostgreSQL

JSON

IOT