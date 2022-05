Olivier MATRAY

Après des études en Ecole Supérieure de Commerce, j'ai démarré ma carrière dans le marketing, d’abord dans le transport routier de voyageurs, en tant que Chef de Marché au sein d’un grand groupe français du secteur, puis dans l’édition de logiciel, comme Chef de Produits dans une start-up spécialisée dans les systèmes de fidélisation de clientèle.

Je décide ensuite de réorienter ma carrière vers le secteur du développement économique et, après avoir repris des études en ce sens, j'entre en 2005 chez SODIE (devenue depuis SEMAPHORES ENTREPRISES) comme Consultant en Développement Economique.

A ce titre, je vais animer et conduire de nombreuses missions de revitalisation économique, de création-reprise d’entreprise et d’appui-conseil, apportant des financements à des entreprises créatrices d’emploi, accompagnant des créateurs d’entreprises et réalisant des diagnostics stratégiques d’entreprises de toutes tailles sur des problématiques variées. Je prendrai ainsi la responsabilité des différentes missions conduites depuis le bureau de Lyon.



Mes compétences :

Missions de revitalisation économique

Insertion dans un territoire

Accompagnement de projets d'entreprises

Financement d'entreprises

Missions de création-reprise d'entreprise

Rédaction documentaire

Diagnostics stratégiques

Missions d'appui-conseil

Business-plans

Analyse financière

Animation de comités

Développement économique territorial

Encadrement d'équipe

Détection de projets

Animation et conduite de missions

Accompagnement de dirigeants d'entreprises