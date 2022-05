Olivier MAURIÈS

Après plusieurs projets en informatique de gestion (de la programmation aux études), reconversion sur SAP sur les modules MM et SD, depuis début 2009.



En recherche d'un poste sur SAP sur la région toulousaine. Disponibilité immédiate.



----- Compétences SAP -----

- Cours fonctionnels suivis : SCM 550 – Processus et paramétrage MM

WFRIFL – Intégration Finances Logistique

- Cours techniques suivis : ABAP Programmation (formation interne Viveris Intégration)

NET310 – Web Dynpro

- Compétences fonctionnelles acquises :

Paramétrage et mise en œuvre des flux d’achats et de gestion de stocks (MM).

Paramétrage des flux d’administration des ventes (SD).

Paramétrage du Système d’Information Logistique (SIL).

- Compétences techniques acquises

Développement ABAP (4.6 et ECC6.0) : Programmes transactionnels, ALV et ALV Objet, LSMW, batch input, module fonction, Web Dynpro, Formulaire SAPscript, user-exits et implémentations de BADI, reprise en masse de données (LSMW, Batch Input)



----- Gestion de projet -----

Animation des ateliers de conception, rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles, suivi de réalisation, tests unitaires, tests d’intégration, recette, chiffrages



----- Projets professionnels SAP -----

PICWIC SAP Retail 4.6 C

- Commandes C.E.

- Mise en place de la solution Manhattan dans l’entrepôt

- Participation au développement d’une solution de mobilité (RFC)

- Projet marges arrières

ABB SAP ECC 6.0

- Saisie des temps par Web Dynpro

VALEO SERVICE SAP 4.6 C

- Mise enplace du « Delivery Split » (via iDocs)

BRICORAMA SAP ECC 6.0

- Mise en place de la solution PLANIPE

- Mise en place d’un lot d’évolution pour le projet SAP Magasins

- Projet SAP Magasins (déploiement SAP magasins)

Le DUFF SAP ECC 6.0

- TMA applications pour les points de vente en Webdynpro

LME

- Besoin de formations complémentaires à l’utilisation de SAP

P.S.A. SAP ECC 6.0

- Projet IVOIRE ‘Vente de véhicules d’occasion et d’entreprise’

- Projet PHF Etape 2 Russie



----- Projets professionnels hors SAP -----

Clients pour lesquels je suis intervenu pour des réalisations, des études, des tests, ...

CHAMPAGNES G.H. MUMM et Cie, BOMBARDIER, CONSEIL REGIONAL de PICARDIE, CRCI de la région Nord – Pas de Calais, CCIBCO (Chambre de commerce et d’industrie de Boulogne/Mer – Côte d’Opale), NOIROT – Groupe MULLER, H.S.B.C., ESTERRA (société de traitement des résidus urbains et des déchets industriels), SCRYPTO SYSTEM, VIVARTE SERVICE