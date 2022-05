Olivier MAURO

Bonjour à toutes et tous,



Précédement salarié dans le secteur du conseil depuis 1998, j'ai décidé de créer en septembre 2004, avec Michel OLLIVIER, la société Actifs Patrimoine.



Nous développons depuis plus de 11 ans, un conseil de proximité via une approche globale.



Nous nous attachons à mettre en oeuvre une réelle relation de partenariat auprès de nos clients.



Confiance, écoute, conseil et innovation ; nos missions sont proactives et qualitatives.



J'ai de plus du conseil patrimonial privé, développé de réelles compétences dans le conseil des entreprises et de leurs dirigeants.



Vous souhaitez plus de précisions... alors n'hésitez pas à me contacter. Ainsi nous pourrons, ensemble, échanger sur vos attentes, vos besoins ou les apports ou synergies potentiels d'une relation professionnelle qui s'inscrit dans la durée.



Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Conseil aux entreprises

Expatriation

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs financiers

Investissement