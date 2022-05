À la fois technique et créatif, Olivier Maury est un designer d’intérieur au parcours pour le moins atypique.



Issu d’un cursus industriel dans le domaine de l’aérospatiale et ayant un attrait particulier pour le domaine de la création et du design, il décide de se reconvertir dans le domaine de l’architecture d’intérieur en 2018.



Fort d’un héritage industriel dans lequel il a acquis de multiples compétences techniques en outils informatiques ainsi que d’une formation intensive en design d’espace, il souhaite aujourd’hui mettre à disposition toutes ses qualités créatives et techniques au service d’un milieu professionnel qui le passionne, l’architecture d’intérieur



Mes compétences :

Photographie

Design d'intérieur

Coordination et travail d'équipe

Dessin industriel

Microsoft office

Solidworks

Catia V5

Photoshop

Indesign

V-ray

Sketchup

Autocad