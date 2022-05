Olivier MAZA

Depuis la fin de mes études, j'évolue dans le milieu artistique. Ayant fait le tour du monde au cours de tournées théâtrales, j'ai eu la chance de vivre des expériences très enrichissantes, tant sur le plan humain, culturel et professionnel et de rencontrer des personnes de tous horizons qui m'ont apporté beaucoup. J'ai notamment côtoyé des centres d’art-thérapie pour lesquels j'ai fait du bénévolat. C'est ainsi qu'est née l'idée d'accueillir des jeunes en difficulté dans ma ferme, afin de leur permettre de reprendre confiance au contact des chevaux. C'est un animal très généreux et extrêmement connecté à la terre.

Mon approche étant totalement éthologique, je me dois de respecter les cycles naturels. Au cours de l'hiver, les chevaux hibernent donc en toute quiétude, sans aucune sollicitation de ma part, s'abandonnant à des vacances méritées, nécessaires et profitables.

De mon coté, pendant l'année scolaire, je travaille sur différents projets (théâtre, événementiels, roadshow...).

Pendant la période estivale, des stages sont organisés avec divers intervenants: fauconnerie, éthologie, réflexologie, yoga, attelage, naturopathie, botanique agricole et médicale et bien sûr équitation... Je propose également des randonnées équestres à la demande et à la carte.

Notre maison d'hôte est ouverte de début avril à fin octobre. Le gîte de groupe avec une capacité d'accueil de 16 couchages permet d'accueillir des groupes et d'organiser des séminaires, fêtes entre amis, réunions de familles, etc...



Mes compétences :

Guide de tourisme équestre

Moniteur d'équitation

Transport d'animaux

Organisateur d'événementiel